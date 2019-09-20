Adnan Oktar'a kız bulan isimden hakime garip cevap! 'Şurada bir müzik açsak da...'

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik davanın dördüncü duruşmasına örgütün 13 yöneticisi arasında gösterilen Bora Yıldız'ın savunmasıyla devam edildi. Örgüte kız getirmekle sorumlu olduğunu kabul etmeyen Yıldız'a mahkeme başkanı, "Zeynep Ceren Yiğitcan'ın bir ses kaydı var. O kayıtta Adnan Oktar, Yiğitcan'a bahsettiği kızın neye benzediğini soruyor. 'Onu sen Bora'yla bir görüştürsene' diyor. 17 yaşındaki bir kızdan bahsediyor" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Yıldız, asıl ses kaydı yapan kızın Oktar'a tuzak kurduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, "Orta, vasat, makul bir insan, 'Siz A9 TV'de ne öğretiyorsunuz' diye sorsa, ne cevap verirsiniz" diye sordu. Yıldız da "Güneyimizde Komünist Kürdistan devleti kuruyorlar. Sürekli aynı şeyleri anlatırsanız insanlar bunalır, sıkılır. Şurada bir müzik açsak, oynasak rahatlarız, daha iyi anlarız" dedi.

'MÜTEDEYYİN İNSANLARA ÇIPLAK KADINLARI OYNATIYORSUNUZ'

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu girişimde bulunan binada görülen 167'si tutuklu 226 sanıklı davaya 4. duruşmayla devam etti. Örgütün 13 yöneticisi arasında gösterilen ve "kız getirme imamı" olduğu belirtilen Bora Yıldız, bir önceki duruşmada yarım kalan savunmasına devam etti. Savunmasında Oktar'ı sık sık öven Yıldız, FETÖ ile ilişkilerini kabul etmedi. Yıldız, Adnan Oktar'ın Fetullah Gülen aleyhine sözleri olduğunu, FETÖ'nün Türkçe olimpiyatlarını da "Çocuklara şarkı söyletip oynatmaya başladılar" diye eleştirdiğini savundu.

Mahkeme başkanı, "FETÖ'nün Türkçe olimpiyatlarında çocuklara şarkı söyletip oynatmasını eleştirilirken, mütedeyyin insanlara televizyonda kadınları çıkarıp çıplak vaziyette oynatmasını nasıl açıklıyorsunuz" diye soru yöneltti.

Yıldız, "Müslüman mütedeyyin bir sürü inan var. Onu kabul etmiyorum. İslam'ın bir sürü güzellikleri var" diye cevap verdi.

'DARBE BAŞARILI OLSA FETÖ'YÜ MÜ ÖVECEKTİNİZ?'

Mahkeme başkanı, "Oktar'ın FETÖ'yü oldukça öven cümleleri de var. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bu kez onları mı övecektiniz" diye sordu.

Yıldız, bunu da kabul etmedi.

Mahkeme başkanı, Yıldız'a "Dünkü savunmanızda MİT TIR'larını durduran askerlerden FETÖ'cü astsubay Yasin Yalçınkaya ile ilişkiniz olmadığını, sizin irtibatınız olan kişinin bilişimci olduğunu ve başka bir Yasin Yalçınkaya olduğunu söylediniz. Ancak bu şahsın o şahıs oluğu yönünde Anadolu Üniversitesinden gelen rapor var" dedi.

İddiasını tekrar eden Yıldız, gerekirse irtibatlı oldukları Yasin Yalçınkaya'nın tanık olarak dinlenebileceğini savundu.

SES KAYDI ELE VERDİ

Mahkeme başkanı, "Örgütün kız getirmekle sorumlu olduğunuzu da kabul etmediniz. Zeynep Ceren Yiğitcan'ın bir ses kaydı var. O kayıtta Adnan Oktar, Yiğitcan'a bahsettiği kızın neye benzediğini soruyor. 'Onu sen Bora'yla bir görüştürsene' diyor. 17 yaşındaki bir kızdan bahsediyor" diyerek bu konuya açıklık getirmesini istedi.

Yıldız, "Ben böyle bir kızla tanışmadım. Böyle bir görüşme olmadı. Bu kız cebine ses kaydı koyup Adnan Hocaya tuzak kurmuş" diye cevap verdi.

'A9 TV'DE NE ÖĞRETİYORSUNUZ'



Savunmasına devam eden Bora Yıldız, Adnan Oktar dışarıda olsa Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurulamayacağını, bu konuda ABD'nin kandırıldığını, asıl PKK devletini İngiliz istihbaratının kurduğunu öne sürdü.

Mahkeme başkanı, Yıldız'a "Orta, vasat, makul bir insan, 'Siz A9 TV'de ne öğretiyorsunuz' diye sorsa, ne cevap verirsiniz" diye sordu.

'ŞURADA BİR MÜZİK AÇSAK, OYNASAK...'

Yıldız da "Güneyimizde Komünist Kürdistan devleti kuruyorlar. Sürekli aynı şeyleri anlatırsanız insanlar bunalır, sıkılır. Şurada bir müzik açsak, oynasak rahatlarız, daha iyi anlarız" dedi.