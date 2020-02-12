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Adnan Oktar davasında firari isim dolaptan çıktı

Adnan Oktar davasında firari isim dolaptan çıktı

Adnan Oktar Suç Örgütü davasının firari isimlerinden Turgut Aksu, gizlendiği adreste kıyafet dolabının içerisine gizlenmiş şekilde yakalandı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Kadıköy'de İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon gerçekleştirildi.

Sabah'ın haberine göre, operayon kapsamında Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü firari üyesi ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan Turgut Aksu, gizlendiği adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Aksu'nun elbise dolabının içerisine gizlenerek polislerden kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre firari Aksu'nun saklanmasına yardımcı olduğu değerlendirilen İ.E.U. isimli şahıs da bu operasyonda gözaltına alındı.


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