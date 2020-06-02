Adnan Menderes'in müzesi orada yaşatılacak

Adnan Menderes’in hayalini kurduğu ancak altında oturamadığı söğütlerin bulunduğu Çine Çayı kenarına inşası devam eden müzede son aşamaya gelindi.

EŞYASI SERGİLENECEK



Müzede, Adnan Menderes’e ait otomobili, çiftliğinde kullandığı traktörü ve kullandığı eşyaları sergilenecek. Müzede 2 yel değirmeni, 1 bina, 2 restoran, açık sergi alanı, otopark, organik ürün satış yerleri ile bir de cami olacak.