02 Haziran 2020 Salı 03:54 | Son Güncelleme:
EŞYASI SERGİLENECEK
Adnan Menderes'in müzesi orada yaşatılacak
Aydın doğumlu merhum Başbakan Adnan Menderes'in, Yassıada günlerinde “Eğer buradan sağ kurtulursam, çiftliğime gideceğim. Çine Çayı kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım” sözleri yörede anlatılıyor.
Adnan Menderes’in hayalini kurduğu ancak altında oturamadığı söğütlerin bulunduğu Çine Çayı kenarına inşası devam eden müzede son aşamaya gelindi.
EŞYASI SERGİLENECEK
Müzede, Adnan Menderes’e ait otomobili, çiftliğinde kullandığı traktörü ve kullandığı eşyaları sergilenecek. Müzede 2 yel değirmeni, 1 bina, 2 restoran, açık sergi alanı, otopark, organik ürün satış yerleri ile bir de cami olacak.