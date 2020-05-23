Adliyeye karantina düzeni getiriliyor

HİLAL YILDIRIM

Günlük yaklaşık 60 bin kişilik sirkülasyon olan İstanbul Adalet Sarayı’nda Kovid-19 düzenine göre hizmet verecek. Adliye girişleri karantina sonrası tek kapıya düşürülecek. Girişte maskeler zorunlu hale getirilecek. Ayrıca ateş ölçümlerine devam edilecek. Hijyenik olması için dezekfektan ekibi sürekli dolaşacak.

SOSYAL MESAFE ŞARTI

Kalabalık oluşmaması için tek günlerde bir mahkeme, çift günlerde bir diğer mahkeme olacak şekilde duruşma günlerinin nöbetleşe verilmesi sağlanacak. Müracaat savcılığı, asansörler, nöbetçi hakimlikler, nezaretler gibi yoğunluğun daha çok bulunduğu alanlara şeritlerle sosyal mesafe çizgileri belirlenecek. Nezarethanelerde de tutukluların maskesiz olması yasaklanacak. Cezaevi araçlarında tutuklular sosyal mesafe korunacak şekilde taşınacak. Yemekhane ve çay ocaklarında yalnızca paket ve kullan at hizmeti verilecek.