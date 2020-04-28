Adliyeler ne zaman açılacak? Adliyeler açılacak mı, tatil süresi uzadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı…

Adliyeler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün (27 Nisan) gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları kamuoyu ile paylaştı. Corona virüs salgını sonrası normalleşme sürecine ilişkin görüşmelerde bulunulduğunu belirten Başkan Erdoğan, adliyelerin tatil süreleri ile ilgili de bilgi verdi. Adliyeler ne zaman açılacak, tatil süresi uzadı mı? sorularının yanıtını haberimizden okuyabilirsiniz.

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsü salgını nedeniyle adli tatil sürecinin uzatıldığını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, merakla beklenen adli tatil süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Başkan Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde oldu;

"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"