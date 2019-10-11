'Adliyede bir gün' ortalığı karıştırdı! Türkiye bu avukatı konuşuyor

Avukat Fatma Begüm Kaçmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Adliye'de bir gün' adlı video ile adliyede geçirdiği bir günü aktardı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüye sert tepkilere neden oldu.

'VİDEO ETİK DEĞİL'



Avukat Kaçmaz’ı, "lüks yaşantısını sergilemek için avukatlık mesleğini kullanıyor” diyerek eleştiren kullancılar, bu tür videoların yayınlanmasının ise meslekle ilgili etik kurallara uymadığını belirttiler.

İSTANBUL BAROSU HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tepki toplayan ve şikayet edilen söz konusu video için “Yönetim Kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir. Daha fazla yorum amaca hizmet ediyor” diye belirtti.