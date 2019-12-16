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Adli Tıp raporu: İç kanamadan öldü

Adli Tıp raporu: İç kanamadan öldü

Adli Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in (46) ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

Hilal YILDIRIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasına ulaşan raporda, Mesurier’in iç, dış muayenesiyle vücudunda bulunan kimyasal incelemelerin yapıldığı belirtildi. Ölümün, ‘genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından meydana gelen iç kanama’ sonucu meydana geldiği belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği, intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin incelemelerin ise çok yönlü araştırıldığı ve Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber’ın yurtdışına çıkış yasağının devam ettiği öğrenildi.

 

 


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