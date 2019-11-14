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Adli Tıp ön raporu: Düşmeye bağlı ölüm

Adli Tıp ön raporu: Düşmeye bağlı ölüm

İstanbul Tophane’de 11 Kasım’da sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winberg otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi Adli Tıp’tan teslim aldı. Cenaze THY’nin 21.00 uçağıyla Londra’ya gönderildi. 

DEDEKTİFLERLE MÜLAKAT 

Winberg, daha sonra Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne gelerek cinayet masası dedektiflerine olayı bir kez daha anlattı. Daha önce polis tarafından olayla ilgili ifadesi alınan genç kadının gerek görülürse ek ifadesine başvurulacağı belirtildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu, Le Mesurier’la ilgili ilk ya da ön rapor hazırlanmadığını açıklayarak “Örneklerde toksikolojik, histopatolojik ve moleküler genetik incelemeler devam etmektedir” dedi. Olayın ardından polisin, Le Mesurier’in 1 yıllık eşi ile yaşadığı evde yaptığı araştırmada harita ve krokiler bulunduğu iddia edildi. Harita ve krokilerin nereye ait olduğu ise araştırılırken, soruşturmaya Terörle Mücadele de dahil oldu.

ŞAM VE KUDÜS’TE GÖREV YAPTI

Le Mesurier’in ölümünde tek tanık olarak görülen eşi Emma Hedvig Christina Winberg, İsveç doğumlu İngiliz diplomat. Finans eğitiminin ardından bir süre MayDay Kurtarma Vakfı’nın yöneticiliğini yürüttü. Londra’nın yanı sıra Kudüs, Şam ve İstanbul’da da görev yapan Winberg, eşi Le Mesurier gibi, Suriye’de arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler’in kurucuları arasında yer alıyor.


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