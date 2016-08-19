Adli Tıp Kurumu'ndaki 38 uzman doktor tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından Adli Tıp Kurumu'ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan aralarında profesör, doktor ve uzmanların da bulunduğu 50 şüphelinin hakimlik sorgusu tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adli Tıp Kurumu'ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 12'si serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında tutuklanan 38 kişinin isimleri şöyle:
"Ahmet Akça, Aynur Devret, Aysun Yakar, Azem İrez, Bahadır Özen, Bedriye Akkaya, Fatih Şahin, Ferruh Baklacıoğlu, Feyzullah Erdem, Gülhan Yağmur, Hacı Ahmet Göktürk, H.A., Hüseyin Eş, İbrahim Öztürk, İhsan Yalçın, İsmail Bozkurt, Mehmet Emin Demircioğlu, Mehmet Serkan Çam, Muhammed Doğan, Muhammet Gök, Muhammet Fatih Yıldız, Muhlis Yıldız, Mustafa Dalgıç, Mücteba Gülden, Orhan Aydoğanoğlu, Ramazan Atlen, Sedat Demirbuğa, Seyfullah Sarı, Sinan Kendir, Soner Hacımustafaoğlu, Süleyman Yılmaz, Tuba Başpınar, Turan Güneş Sağpazar, Türker Pasinli, Vahit Ünal, Yusuf Sözer, Yusuf Aynacı."