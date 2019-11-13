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  3. İngiliz ajanın ölümüne ilişkin ilk rapor açıklandı: Darp izi yok, travmaya bağlı ölüm

İngiliz ajanın ölümüne ilişkin ilk rapor açıklandı: Darp izi yok, travmaya bağlı ölüm

İngiliz ajanın ölümüne ilişkin ilk rapor açıklandı: Darp izi yok, travmaya bağlı ölüm

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.

İstanbul Tophane'de sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Winberg ile beraberindeki 3 kişi, cenaze işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek içeriye girdi. Adli Tıp Kurumu'nda bir süre kalan Winberg, işlemlerin ardından ayrıldı.

İLK BULGU: DÜŞMEYE BAĞLI TRAVMA

Le Mesurier'in naaşına ilişkin otopsi raporundaki ilk bulgulara göre, ölüme düşmeye bağlı travma neden oldu. Ölüme ilişkin kapsamlı raporun bir ayı bulabileceği belirtiliyor.

EŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor.

(İHA)


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