Corona virüsü normalleşme sürecinin 1 Haziran'da başlamasıyla birlikte mahkemelerin başlangıç tarihi de merak konusu oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni dönem eylem planını açıkladı. HSK Başkanvekili imzalı yazıda, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlayacağı belirtildi. Süreçlerin durdurulmasına ilişkin tartışmalarla birlikte adli tatil süreci ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Adli tatil 2020 ne zaman? Adli tatil olacak mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

ADLİ TATİL OLACAK MI?



Avukat Elvan KILIÇ, Coronovirüs salgını sonrası adli süreç hakkında merak edilenleri açıkladı.

Adli tatil konusunda ise; adli tatil mevzuatımızda 20 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Süreçlerin durdurulmasına ilişkin tartışmalarla birlikte adli tatil sürecinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin belirsizlik de ortaya çıktı. Ancak adli tatilin kaldırılması ile ilgili herhangi bir karar mevcut olmadığından, mahkemeler salgınla ilgili alınan önlemleri ve adli tatil dönemini göz önünde bulundurduğundan, duruşma tarihlerini eylül ayı ve sonrasına verdiğinden adli tatil yine belirtilen tarihlerde gerçekleşecektir. Kaldı ki adli tatilin öne alınması veya iptali mevzuat değişikliği gerektirmektedir.

Davaların bu süreçte ertelenmesi vatandaşın aradığı hakkını geç elde etmesine sebebiyet vermiştir. Ancak ertelenen dosyalarda sadece hak arama süreci uzatılmıştır. Sürecin uzaması dışında dosya üzerinde yapılan işlemlerde herhangi bir değişiklik veya iptal durumu söz konusu değildir. Tutuklu yargılanan dosyalar devam ettiğinden o dosyalarda coronavirüs gibi mücbir sebepten kaynaklanan hak kaybı durumu yoktur.

Coronavirüs sonrası adliyeler nasıl olacak? Adliyelerde yeni dönem tedbirleri neler?