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  3. Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Adıyaman'da PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, el telsizi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Merkeze bağlı Yeşiltepe köyü kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamındaki hava destekli jandarma operasyonunda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ekiplerince devam ettirilen operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


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