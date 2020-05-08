Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Merkeze bağlı Yeşiltepe köyü kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamındaki hava destekli jandarma operasyonunda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ekiplerince devam ettirilen operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.