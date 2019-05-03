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  3. Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede birinci derece arkeolojik sit alanı olan Oyratlı Höyüğü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

F.K. ve İ.K. sit alanında, kazıda kullandıkları malzemeler ve av tüfeğiyle suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

(AA)

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