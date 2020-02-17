Adaylıktan çekil, delegeliği kap
İstanbul ve İzmir’de tek adayla kongreye giden CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’da tek aday göstereceği Ali Hikmet Akıllı üzerinde uzlaşma sağlamak için yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.
Ercan ÖZTÜRK
İlk olarak Yenimahale Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu önce Yaşar’ın direnciyle karşılaştı. Yaşar, Umut Akdoğan’ın adaylığını desteklediğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, Yenimahalle’den 8 delegenin Yaşar tarafından belirlenmesi karşılığında istediği desteği aldı.
HER İLÇEYE BİR DELEGE
Kılıçdaroğlu ilçe başkanlarına da delege kartını açtı. 24 ilçe başkanıyla anlaşmaya göre her ilçeye bir delege kontenjanı ayrıldı. Ancak yine de kongrede Akıllı’nın karşısına eski gençlik kolları başkanı Ayhan Yalçınkaya aday olarak çıktı.