Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu yayında! MEB AKS sınavı 2020 ne zaman?

2020 AKS sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan aday öğretmenler, sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde herhangi bir başvuru alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınav alınacaklar. 2020 AKS sınavı ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

2020 AKS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav (AKS) 25 Nisan 2020 Cumartesi Günü Saat: 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınır.

2020 AKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.





AKS SINAVI ŞARTLARI NELER?

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.

AKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 120 (yüzyirmi)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 11-23 Mart 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.

Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecektir.

(Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak ve geçerli bir telefon numarası beyan etmek zorundadır. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir

Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu)

sınava alınmayacaklardır.