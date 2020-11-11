Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunan gemisi balıkçı teknesine çarptı: 5 mürettebattan 4'ü hayatını kaybetti

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bandıralı ticari gemi balıkçı teknesine çarptı. Adana Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre 5 mürettebattan 4'ü hayatını kaybetti.

Açıklama Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapıldı. Bugün saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesinde 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Balıkçı teknesinin alabora olduğu açıklanırken bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiyi aram çalışmaları sürüyor.

ADANA VALİLİĞİ ACI HBERİ DUYURDU

Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.