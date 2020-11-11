  • $8,0813
  • 9,5303
  • 488.236
  • 1257.6
  • Haberler
  • Güncel
  • Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunan gemisi balıkçı teknesine çarptı: 5 mürettebattan 4'ü hayatını kaybetti
11 Kasım 2020 Çarşamba 10:14 | Son Güncelleme:

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunan gemisi balıkçı teknesine çarptı: 5 mürettebattan 4'ü hayatını kaybetti

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunan gemisi balıkçı teknesine çarptı: 5 mürettebattan 4'ü hayatını kaybetti

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bandıralı ticari gemi balıkçı teknesine çarptı. Adana Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre 5 mürettebattan 4'ü hayatını kaybetti.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bandıralı ticari gemi balıkçı teknesine çarptı. Adana Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre 5 mürettebattan 4'ü hayatını kaybetti.

Açıklama Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapıldı. Bugün saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesinde 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Balıkçı teknesinin alabora olduğu açıklanırken bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiyi aram çalışmaları sürüyor.

ADANA VALİLİĞİ ACI HBERİ DUYURDU

Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

<p>Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, tüm merak edilen gelişmeleri Akşam TV’

Dağlık Karabağ'da son durum ne?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Akar, Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti

Bu balın kilosunu 500 lira

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.