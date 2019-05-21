Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davasında karar

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Albay ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar Zagroz Doğan ile Sergen Doğan ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Albay savunmasında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir terör örgütüne yardım etmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar Zagroz Doğan, Sergen Doğan ve Mehmet Albay'ın cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan sanık Sergen Doğan ve Mehmet Albay'a 3 yıl 4 ay 15'er gün, Zagroz Doğan'a ise 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi.

(AA)