Adana'daki cinayetin failleri ağabeylerinin intikamı için 15 yıl beklemişler

Adana Seyhan’da 25 Temmuz’da çay ocağındaki İzzettin Şeker, iki kişinin çapraz ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar beyaz bir otomobile binerek kaçtı. Plakası çamurla kapatılan aracın Ankara’dan Ali Can Ayna'nın (34) kiralandığı tespit edildi. Şeker Ailesi ile Ayna Ailesi'nin husumetli olduğunu saptadı. İddiaya göre, 2004’de Ayhan Ayna (24), boşanma davası yüzünden çıkan tartışmada öldürüldü. Bunun üzerine Ayna Ailesi Adana’dan Ankara’ya taşındı. Mehmet (36) ve Ali Can Ayna, ağabeylerinin ölümünden sorumlu tuttukları İzzettin Şeker’i infaz etmek için yıllarca plan yaptı.

PTS ile yakalandılar

Plaka Takip Sistemi ile izi bulunan araç Konya Cihanbeyli’de yakalandı. Şüphelilerden Mehmet Ayna, Ali Can Ayna, akrabaları Şirvan Ayna (24) ve Erdal Zengin (28) otomobilde, Ereğli’de inen Hebat Sevilen de yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zengin serbest bırakılırken, diğer 4 zanlı tutuklandı.

Kiralık araçta 5 kişilik ölüm timi

Günlerce keşif yapan zanlılar İzzettin Şeker'i çapraz ateşle öldürdüler

Otomobilden cephane çıktı

Konya’da yakalanan otomobilde yapılan aramada 1 kalaşnikof, 2 tabanca ve 2 bıçakla çok sayıda mermi ele geçirildi.