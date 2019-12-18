Adana'da vinç dehşeti! Kırmızı ışıkta 8 araca çarptı

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde meydana geldi. K.K. yönetimindeki vinç, D-400 karayolunda ışıklarda bekleyen, 1 kamyonet, 5 otomobil ve 2 vince arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken bir sürücü araçta sıkıştı. Sürücü olay yerine çağrılan Can-Kur ekipleri tarafından çıkarıldı. Olaydan sonra yaralanan 5 sürücü çeşitli hastanelere kaldırılırken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Bu arada olay yerine gelen polis vinç sürücüsünü gözaltına aldı. Yol, bir süre trafiğe kapalı kaldıktan sonra araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.

(İHA)