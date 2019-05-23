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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Necla A. (43) ve Muhammet G'nin (34) birlikte kaldıkları Yurt Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, sigara kutusuna gizlenmiş 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.  

(AA)

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