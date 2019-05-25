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  3. Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfekleri ve çelik yelek ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfekleri ve çelik yelek ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucusatıcılarına yönelik ortaklaşa yaptıkları çalışmalarda tespit ettikleri 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kilo sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, çelik yelek, hassas terazi ve 10 bin lira ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, narkotik ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu tespit ettiği merkez Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın yaptı.

Aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,13 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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