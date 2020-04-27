Adana'da tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Seyhan ilçesi Büyükdikili mevkisinde eski eser satmak maksadıyla arayış içinde olan şahıslara yönelik adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, A.A, İ.A ve İ.A isimli şahısların araçlarında ve üstlerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet nü tablo, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.