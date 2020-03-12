Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2318
  • 7,042
  • 330.483
  • 100966
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide içerisinde medresede öğretmenlik ve silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide içerisinde öğretmenlik ile silahlı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği 3 Suriye uyruklu kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar İbrahim Hac G., Waad K. İle Hüseyin H. gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.

Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu

IHA


Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Okulun hem öğretmeni hem marangozu oldular

Sağlık bakanlığı tek tek açıkladı! Koronavirüs(COVID-19) nasıl bulaşır? Nasıl korunulur? Belirtileri nelerdir?