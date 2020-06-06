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  3. Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı kararı
06 Haziran 2020 Cumartesi 08:12 | Son Güncelleme:

Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş yıllardaki korsan gösterilerde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldırdığı iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırdığı öne sürülen 10 kişiyi teknik inceleme sonucu tek tek tespit etti. Adresleri belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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