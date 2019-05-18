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  3. Adana'da otomobil devrildi: 1 ölü

Adana'da otomobil devrildi: 1 ölü

Adana'da otomobil devrildi: 1 ölü

Adana'da devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 34 KB 0937 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan S.K'nın öldüğünü, sürücünün ise yaralanmadığını tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından S.K'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü T.Y. ifadesi alınmak üzere 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne götürüldü.

(AA)

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