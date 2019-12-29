Adana'da okullar tatil mi? Adana'da yarın okul var mı? Son dakika tatil açıklamaları..

Adana’yı etkisi altına alan kuvvetli yağışlar vatandaşları ve hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Adana’da okullar tatil mi? sorusunu aratan binlerce öğrenci ve velinin gözü valilikten yapılacak açıklamaya çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana ve Mersin’de yağışların sağanak ve gök gürültülü olacağını ve vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu. Adana’da yarın okul var mı? sorusunun yanıtı haberimizde.

ADANA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana Valiliği’nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel ayrıntılar haberimiz içerisine eklenecektir.

ADANA HAVA DURUMU

Bölge genelinin; Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların Pazartesi günü,ilk saatlerden itibaren Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli(51-100 kg/m2),yüksek kesimlerde (1000 m üzerinde) yoğun kar yağışı (20 cm üzerinde) olması tahmin edilmektedir.

30 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.