Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7004
  • 6,4587
  • 253.796
  • 98.744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde Murat Yiğitel'in (50) oğlu M.Y (22) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak kullanılan kavgada baba ve oğul çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Murat Yiğitel buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hafif yaralı olduğu belirtilen M.Y ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi

Nusret´ten hayranlarının yüreğini ağzına getiren görüntü...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

Meksika dolu fırtınasına teslim oldu: 1,5 metre kalınlığında tabaka oluştu