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  3. Adana'da koronavirüs fırsatçılarının ürettiği 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Adana'da koronavirüs fırsatçılarının ürettiği 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Adana'da koronavirüs fırsatçılarının ürettiği 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile beraber fırsatçılar da pazara çıktı. Adana'da piyasa değeri 300 bin lira olan 60 litre sahte dezenfektan operasyonla ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs salgınının yayılmasından sonra dezenfektan fiyatlarının artmasıyla sahte ürünlerin piyasaya sürüleceğini tahmin ederek operasyonlarını sıklaştırdı. Bu kapsamda polis, İncirlik Park alanında şüphelenip durdurduğu bir kamyonette yaptığı aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 5 litrelik 212 bidonda bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirdi.

Polis olayla ilgili A.O. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İHA


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