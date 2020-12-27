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  • Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
27 Aralık 2020 Pazar 10:13 | Son Güncelleme:

Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
AA

Adana'da polisin düzenlediği kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet ve Köklüce ile Seyhan ilçesi Kocavezir mahallelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte 1420 litre ve 110 şişe ile kaçak 105 şişe içki ve 430 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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