Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1201
  • 6,8772
  • 252.603
  • 89.726
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da kaçak silah imalathanesi operasyonu

Adana'da kaçak silah imalathanesi operasyonu

Adana'da kaçak silah imalathanesi operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda, evde yasa dışı imalathane kurup silah ticareti yapmaya hazırlanan 4 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkez Seyhan ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortak çalışma yaptı. Gülbahçe ve Meydan mahallerindeki iki evde yasa dışı silah imalatı yapıldığını tespit eden ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda yapılan arama sonucu 4 kurusıkı tabanca, namlusu değiştirilmiş 14 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 95 mermi ve 22 tabanca namlusu ile çeşitli aletler ele geçirildi. Evde bulunan ve akraba olduğu öğrenilen İ.Ö., B.Ö., M.Ö., E.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucu M.Ö. ve E.Ö. serbest bırakılırken İ.Ö. ve B.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Zehra'nın yeni imajı kısacık
'Bizim zaten 2 çocuğumuz var'
Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ´Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın´ Projesi kapsamında Halil Rıfa

Giresun´da Tebessüm Ettiren Görüntü... Polis Trafiği Durdurdu, Kedi Yolun Karşısına Geçti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gecenin yıldızı Lucas Moura, Fenerbahçe'nin kapısından böyle dönmüş!

Koparmanın cezası 60 bin lira