Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Hadırlı Mahallesi’nde bir adreste kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese yaptığı baskında piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis olayla ilgili S.T. isimli şahsı gözaltına alırken, kaçak içkiler olay yerinde imha edildi.


Vali Yerlikaya'dan Atilla İlhan şiiriyle Erguvan Mevsimi paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan Atilla İlhan şiiriyle Erguvan Mevsimi paylaşımı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Zihin açıyor, bağışıklığı güçlendiriyor

30 yıl sonra açtılar! Bakın içinden ne çıktı?