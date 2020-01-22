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  3. Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da klima çaldığı ileri sürülen şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir binadan çıkan ve ellerinde klima bulunan iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Bekçilerin ihtarı üzerine klimayı bırakarak bir süre kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Bir bekçi ise gözaltına alınan M.T (19) ve H.A'ya (18) "Gençler yaptığınız yanlış bir şey farkında mısınız? Yazık günah değil mi ailelerinize, sizi okutuyorlar belli bir yere gelin diye. Hırsızlık yüz kızartıcı suç, bu yüzden belki hayatınız kararacak." diyerek nasihatte bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar daha sonra Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.


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