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Adana'da hamile kadın bıçakla öldürüldü

Adana'da hamile kadın bıçakla öldürüldü

Adana'da çıkan tartışmada 5 aylık hamile kadın bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde oturan Songül K, aynı evde kaldığı, eşi Aydın K'nin (34) birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye (18) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Songül K, Dirbaye'yi bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

Dirbaye'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Songül K. ise gözaltına alındı.

(AA)

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