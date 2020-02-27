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Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına devrildi

Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına devrildi

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç sulama kanalına devrildi.

Alınan bilgiye göre, Serkan T. idaresindeki 46 UF 446 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesi Irmakbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

DSİ'ye ait sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkarak, kazayı polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmasının ardından, aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtildi.

(AA)


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