Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da FETÖ temizliği: 5 zanlı gözaltına alındı
17 Haziran 2020 Çarşamba 09:29 | Son Güncelleme:

Adana'da FETÖ temizliği: 5 zanlı gözaltına alındı

Adana'da FETÖ temizliği: 5 zanlı gözaltına alındı

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüphelinin tümü yakalanmış oldu.

Adreslerde ele geçirilen bazı dokümanlara el konuldu.

5 zanlı adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 Haziran'da Adana, Mersin ve İstanbul'daki adreslere operasyon düzenlenerek 58 kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 2 silah, 1 av tüfeği, 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 avro, 5 bin 350 lira, telsiz ve birçok dijital malzeme ele geçirilmişti.

Baskın yapılan bir evde zanlının polisleri görünce sulama kanalına attığı cep telefonu, su altı polisince çıkarılmıştı.

AA

Tele dolandırıcılar ses analiziyle avlandı
'Fenerbahçe devremülk anlayışıyla yönetiliyor'
Ankara'nın ortası Millet Bahçesi
Trump sinyali vermişti... ABD harekete geçiyor!
Eyaletler arası seferler iptal... Alarm seviyesi yükseltildi!
Artan vakalara rağmen Caddebostan sahili sosyal mesafesiz eğlenenlerle doldu

Artan vakalara rağmen Caddebostan sahili sosyal mesafesiz eğlenenlerle doldu

İstanbul'da 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını incel

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını inceledi

Görenlerin içini ürperten korkutucu heykeller

Görenlerin içini ürperten korkutucu heykeller