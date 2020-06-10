Adana'da FETÖ operasyonu!

Adana Özel Harekat Şube müdürlüğü personeli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne operasyon yaptı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütün parasını dağıtmak ve yurt dışına aranan örgüt üyelerini kaçırmakla görevli 1974 Diyarbakır Silvan doğumlu Turgut Sofi isimli örgüt elemanının ikametinin olduğu, ayrıca yine bu şahsın ayarladığı ve kendisi ile alakalı olan örgütün hücre evi olarak kullandığı başka bir adresten de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 Yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Münevver TEKİN isimli şahıs da yakalandı.



İkamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 40 kartuş ile 1 adet telsiz ele geçirildi.

Şahısın operasyon kapsamında yapılan teknik takibinde ise kendisini yakalamaya gelecek kolluk güçlerine yönelik silahlı mukavemette bulunacağını belirtmesi üzerine operasyonda özel harekat ekipleri yer aldı.