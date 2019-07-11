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  3. Kavak budarken akıma kapılan şahıs öldü

Kavak budarken akıma kapılan şahıs öldü

Kavak budarken akıma kapılan şahıs öldü

Adana'da marangozluk yapan bir kişi, sulama kanalı kenarındaki kavak ağacını budadığı sırada dalın yüksek gerilim teline çarpması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, marangozluk yapan Halis Oğurlu (35) işten geldikten sonra sulama kanalı kenarındaki kavakları budamaya başladı. Bir süre çalışan Oğurlu'nun kestiği bir dal yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Oğurlu, akıma kapıldıktan sonra sulama kanılana düştü. Olayı görenler hemen Oğurlu'yu kanaldan çıkartıp ambulans çağırdı. Gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Oğurlu hayatını kaybetti. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan Oğurlu, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. 

Oğurlu'nun kuzeni Haşim Oğurlu, yüksek gerilim hattının telinin çok aşağıda olduğunu, çöp arabasının bile geçmekte zorlandığını, kuzeninin bu nedenle hayatını kaybettiğini, başka canların ölmemesi için önlem alınması gerektiğini söyledi.

(İHA)

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