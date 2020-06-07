Adana'da evinde EYP, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da narkotik ve asayiş ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu iddia edilen merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız 2 av tüfeği ve 2 bin 73 uyuşturucu hap ele geçirildi.