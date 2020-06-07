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  3. Adana'da evinde EYP, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
07 Haziran 2020 Pazar 10:31 | Son Güncelleme:

Adana'da evinde EYP, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde EYP, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da narkotik ve asayiş ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu iddia edilen merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız 2 av tüfeği ve 2 bin 73 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da narkotik ve asayiş ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu iddia edilen merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız 2 av tüfeği ve 2 bin 73 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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