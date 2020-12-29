  • $7,3723
  • 9,0271
  • 445.006
  • 1446.91
  • Haberler
  • Güncel
  • Adana'da DEAŞ'lı terörist yakalandı: Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
29 Aralık 2020 Salı 14:15 | Son Güncelleme:

Adana'da DEAŞ'lı terörist yakalandı: Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Adana'da DEAŞ'lı terörist yakalandı: Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
DHA

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen, terör örgütü DEAŞ üyesi A.Ş., Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadır bölgesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesindeki Suriye uyruklu A.Ş.’nin, ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye’ye giderek, terör örgütü DEAŞ adına savaştığını, mayısta ise yine kaçak olarak Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. 

DHA'da yer alan habere göre, bunun üzerine bölgeye baskın yapan ekipler, A.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ş.'nin kaldığı yerde, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. 

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

<p> CHP ve İyi Parti'nin ortak paydası Selahattin Demirtaş mı? HDP ve Demirtaş'tan ne umuyorlar

Ortak payda Demirtaş mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, taksicilerle sohbet etti

Milyonları ilgilendiriyor! Motorlu Taşıtlar Vergisi değişti 2021 MTV ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.