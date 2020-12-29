29 Aralık 2020 Salı 14:15 | Son Güncelleme:
Adana'da DEAŞ'lı terörist yakalandı: Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
DHA
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen, terör örgütü DEAŞ üyesi A.Ş., Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadır bölgesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı, Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesindeki Suriye uyruklu A.Ş.’nin, ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye’ye giderek, terör örgütü DEAŞ adına savaştığını, mayısta ise yine kaçak olarak Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti.
DHA'da yer alan habere göre, bunun üzerine bölgeye baskın yapan ekipler, A.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ş.'nin kaldığı yerde, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.