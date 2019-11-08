Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7598
  • 6,3512
  • 271.03
  • 103313
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da şafak vakti terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu ve örgütler içinde çeşitli görevlerde bulunduğu iddia edilen 8'i yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin desteğinde şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

 Evlerinde örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilen şüpheliler arasında, DEAŞ ve El Kaide'de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders verip sohbet düzenlediği ve örgüt mensupları ile irtibat halinde olanların da bulunduğu öğrenildi.

İHA

 


Ozan Güven ve Yüsra Geyik ayrıldı mı?
Demet Özdemir'in yeni dizisi ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Fıtık tedavisinde kişilerin kendi çalışmaları ile geliştirdikleri ilginç tedavi yöntemlerine yeni

Tenis Topu ile Fıtık Tedavisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı