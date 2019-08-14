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  3. Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA

 

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