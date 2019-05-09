Adana'da bir uyuşturucu hap iki 'torbacıyı' ele verdi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde Abbas A. (31) ve F.C'yi (17) takibe aldı.

Polis, sokakta bekleyen iki zanlının yanlarına gelen bir kişiyle pazarlık yaptığını, şüphelilerden F.C'nin Abbas A'ya uyuşturucu hap teslim ettiğini belirledi.

Abbas A'nın uyuşturucu hapı sattığı sırada harekete geçen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu satın almak isteyen kişi işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı, Abbas A. ve F.C. ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden F.C. "uyuşturucu madde temin etmek" suçundan, Abbas A. ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

(AA)