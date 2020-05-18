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  3. Adana'da 6 aylık bebeği ve 2 çocuğunu terk eden kadının eşi polisten yardım istedi

Adana'da 6 aylık bebeği ve 2 çocuğunu terk eden kadının eşi polisten yardım istedi

Adana'da 6 aylık bebeği ve 2 çocuğunu terk eden kadının eşi polisten yardım istedi

Adana'da eşinin terk ettiği koca üç çocuğuyla polis merkezine giderek yardım istedi.

Merkez Yüreğir ilçesinde Suriyeli İtad N, kocası Muhammed N, 6 aylık bebeği ile 2 ve 5 yaşındaki çocuklarını bırakarak evden ayrıldı.

İnşaat işçisi Muhammed N, komşularının da yardımıyla üç çocuğunu yanına alıp Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine gitti. Muhammed N, polislere, çocuklarına tek başına bakacak durumunun olmadığını söyleyerek geçici olarak yurda yerleştirilmelerini talep etti.

Çiftin komşusu Suat Keygi, yaklaşık 15 gündür Muhammed ve eşi İtad N. arasında tartışma olduğunu ve kadının sürekli sorun çıkardığını iddia etti.

Polis ekipleri, İtad N'ye ulaşabilmek için çalışma başlattı. Anneyle görüşülmesinin ardından yapılacak durum değerlendirmesine göre çocukların yurda yerleştirilebileceği bildirildi.

AA


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