Adana oy oranları yerel seçim sonuçları aksam.com.tr'de

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, SP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Muhammet Çelebi Keyhıdır oldu.

ADANA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Adana yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinde yer alıyor.

Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli oldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Yılmaz kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Yılmaz bin 502, BBP adayı Şerafettin Pervanlar bin 106, MHP adayı Oğuz Keleş 701 oy aldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Turgut Özdem kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgut Özdem 847, İYİ Parti adayı Serkan Kocaoğlu 117, MHP adayı Soner Mazılıgüney 20 oy aldı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bayramali Ballı kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayramali Ballı 619, CHP adayı Cafer Dalga 435, AK Parti adayı Kurban Kaya 383 oy aldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yunus Akgül kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Yunus Akgül bin 156, CHP adayı Erfain Tekin bin 11, MHP adayı Erhan Özgür 90 oy aldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sinan Akbulut kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Sinan Akbulut bin 501, MHP adayı Nazım Subaşı bin 250, CHP adayı Nurettin Çiftçi 25 oy aldı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Recep Boyacıoğlu kazandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Yılancı kazandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Osman Haşimoğlu kazandı.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Hüseyin Takan kazandı

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tolga Erener kazandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Ertaş kazandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Hakan Karagöz kazandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Gürbüz kazandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.

Kars'ın Susuz ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Oğuz Yantemur kazandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Vasfi Kurdoğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Vasfi Kurdoğlu 4 bin 378, AK Parti adayı Coşkun Hekimoğlu 4 bin 326, bağımsız aday Turan Turgay Hatinoğlu 54 oy aldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Karadere kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Karadere 5 bin 62, İYİ Parti adayı İbrahim Önal 4 bin 537, MHP adayı Tuğrul Yanıkoğlu 959 oy aldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatih Selimoğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Selimoğlu bin 961, CHP adayı Turgut Yasa 902, MHP adayı Filiz Şener Türkoğlu 263 oy aldı.

Kilis'te toplam 4 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 1'inde AK Parti kazandı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şakir Kaymak kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Şakir Kaymak bin 548, CHP adayı Tevfik Metin Aktaş 735, MHP adayı Hüdai Hamdi Büyükpoyraz 285 oy aldı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tevfik Atasoy kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Tevfik Atasoy bin 518, MHP adayı Aziz Eraslan 740, İYİ Parti adayı Hasan Tosun 410 oy aldı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Ömer İsen kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer İsen 395, AK Parti adayı Hüseyin Gülçiçek 327, CHP adayı Veysel Yaygan 221 oy aldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Muhsin Yılmaz kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhsin Yılmaz bin 600, BBP adayı Mustafa Güler bin 156, AK Parti adayı Ümit Mutlu Özügenç 474 oy aldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Fethiye Atlı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Fethiye Atlı 905, AK Parti adayı Ömer Kaya 741, DP adayı Fevzi Çakmak 530 oy aldı.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Harun Oflaz kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Harun Oflaz 784, MHP adayı Alirıza Küçükkutlu 402, bağımsız aday Semra Okursoy 391 oy aldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Ali Uslu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Uslu 432, AK Parti adayı İbrahim Yıldız 337, CHP adayı Samiye Genç 242 oy aldı.

Tokat'ta toplam 12 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 3'ünde AK Parti kazandı.

Burdur'da toplam 11 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 1'inde AK Parti, 1'inde MHP kazandı.

Çorum'da toplam 14 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 1'inde AK Parti kazandı.

Erzurum'da toplam 20 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde AK Parti kazandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Çakmak Paçacı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çakmak Paçacı 922, MHP adayı Cevdet Çinar 854 oy aldı.

Yozgat'ın Çandır ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Ertan Örgün kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Ertan Örgün bin 23, CHP adayı Tayyar Erdoğan 746, Diğer adayı 481 oy aldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Ünal Çetin kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ünal Çetin bin 904, AK Parti adayı Muzaffer Dağlar bin, MHP adayı Ertan Erdoğan 428 oy aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmet Sever kazandı Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmet Sever 4 bin 223, İYİ Parti adayı Halil Aydoğdu 3 bin 162, Saadet Partisi adayı Zülfikar Demirkan 151 oy aldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Muharrem Tozan kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Tozan 2 bin 539, AK Parti adayı Ahmet Azap 2 bin 289, İYİ Parti adayı Ramazan Özdemir 388 oy aldı.