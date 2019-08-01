Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5869
  • 6,1803
  • 252.454
  • 101.710
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün düzenlenen operasyonda firari 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri kadın 13'ü, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 11 zanlının işlemleri ile firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı oldukları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatılmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için 30 Temmuz'da Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Bitlis ve Siirt'te operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 20 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selen Görgüzel Alkan'ın yeni tarzını görenler şaşırdı
Engin Altan Düzyatan yeni partneri o isim mi olacak?
Hadise'den VIP'li koruma kalkanı!
Hande Yener'e rapçi sevgili
Kubilay Aka ayrılığı böyle duyurdu: Güle güle minnoşum
<p>İç savaş ülkesi Yemen´de bu sabah bir patlama meydana geldi. Uluslararası haber ajanslarının ´son

Yemen´de Askeri Geçit Törenine Saldırı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Doğanın küçük canlıları