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  3. Adana merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik şafak operasyon düzenlendi. 20'si askeri okuldan atılmış 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı öne sürülen bir teğmen, bir astsubay ve askeri okuldan atılan 20 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 4 ilde şafak operasyonu düzenledi. 22 adrese eş zamanlı giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'da getirileceği bildirildi. 

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