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  3. Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 5'i tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Şüphelilerden N.G'nin evinde ele geçirilen dijital materyaller arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 1965'te Ermeni Patriğine yazdığı mektubun bir örneği bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, N.G'nin arasında olduğu 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekip, firari 4 şüpheliyi yakalamak için  çalışmalarını sürdürüyor.

"TÜRKİYE FİNANS SORUMLUSU" TUTUKLANMIŞTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta 24 Ekim'de başlayan operasyonlarda zanlılardan 38'i yakalanmıştı.

Daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağlayarak örgütün çözülmesini engellemeye çalışan "Türkiye finans sorumlusunun" da arasında olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

AA

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