Adam gibi hizmet etsinler! İSKİ CHP'liye kestiği faturayı düzeltti

Sultangazi’de 847 kişinin daha faturasının İSKİ tarafından düzeltildiğini öğrendiğini söyleyen Yürek, “Kurumun sahtekârlığı ve benim haklılığım ortaya çıktı. Ben il başkanlığının bize sahip çıkmasını bekliyordum. Tehditvari ‘Ya istifa et, ya özür dile ya da ihraç edeceğiz’ dediler. Bu söylemler hoş değil” dedi. “Adam gibi hizmet etsinler” diyen Yürek, hala kendisinden özür beklendiğini söyledi.

PARTİYE ÇAĞIRIP UYARDILAR



Fahrettin Yürek, İSKİ tarafından 3 aydır boş olan Silivri’deki yazlığına gönderilen 257 TL’lik faturaya sosyal medyadan tepki göstermiş, ardından parti yöneticileri tarafından toplantıya çağrılarak uyarılmıştı. Partisinden ve meclis üyeliğinden istifa etmesi ya da İSKİ’nin önünde ‘özür’ açıklaması yapması istendiğini belirten Yürek, ihraç edilme konusunun da gündeme geldiğini söylemişti.

PARTİM BENİM ARKAMDA DURMADI



Fahrettin Yürek şunları söyledi: “Ben il başkanlığının bize sahip çıkmasını bekliyordum. Tehditvari ‘Ya istifa et, ya özür dile ya da ihraç edeceğiz’ dediler. Bu söylemler hoş değil. Bu kimsenin babasının memleketi değil. Bu seçenekler hoş seçenekler değil. Özellikle meclis üyesi arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Ben partimi seviyorum benim partimle alıp veremediğim hiçbir şey yok. Burada herhangi bir parti kelimesi veya logosu geçmiyor. Kurumun sahtekarlığı ve benim haklılığım ortaya çıktı.”