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  • Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den Selefi grupları açıklaması: 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir
25 Eylül 2020 Cuma 11:37 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den Selefi grupları açıklaması: 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den Selefi grupları açıklaması: 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin, silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Çekin, "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Selefi gruplarıyla ilgili, "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Çekin, "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı." dedi.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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