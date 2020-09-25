25 Eylül 2020 Cuma 11:37 | Son Güncelleme:
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den Selefi grupları açıklaması: 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin, silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Çekin, "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Selefi gruplarıyla ilgili, "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Çekin, "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı." dedi.