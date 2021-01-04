Adalet Bakanlığı şiddetle mücadele kapsamında 400 uzman alacak
Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için her türlü tedbir alınıyor. Başta kadın ve çocuklar olmak üzere ailelere psikolojik destek de sunuluyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı 400 uzman alımı yapacak.
Önleyici tedbirler artırılacak, psikolojik destek üniteleri güçlendirilecek. Adalet Bakanlığı bu yıl şiddetle mücadele için yeni yol haritasını belirledi. Şiddete karşı kurulan destek üniteleri güçlendiriliyor
TRT Haber'de yer alan habere göre Bakanlık, mağdurların adli süreçte bilgilendirilmesi ve psikososyal destek hizmetlerinden yaralanabilmesi amacıyla ülke genelinde 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurdu.
Müdürlüklerde 803 uzman tarafından destek hizmeti verilmeye başlandı.
Bu yıl adli destek üniteleri de güçlendirilecek.
ŞİDDET EYLEMLERİNİN FAİLLERİNE ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ
Adalet Bakanlığı psikolojik destek kapsamında 400 uzman alımı daha yapacak.
Gelecek yıl yapılacak uzman alımlarıyla bu ünitelerin iki kat artırılması amaçlanıyor.
Adalet Bakanlığı, aynı zamanda şiddet eylemlerinin faillerine de öfke kontrolü eğitimi verilmesini sağlıyor.
KADIN CİNAYETLERİ AZALDI
Kadın cinayetlerinin bir önceki yıla göre, yüzde 21 oranında azaldığı kayıtlara geçti.
Bakanlık caydırıcı cezalarla bu oranın aza indirilmesini amaçlıyor.