Adalet Bakanlığı şiddetle mücadele kapsamında 400 uzman alacak

Önleyici tedbirler artırılacak, psikolojik destek üniteleri güçlendirilecek. Adalet Bakanlığı bu yıl şiddetle mücadele için yeni yol haritasını belirledi. Şiddete karşı kurulan destek üniteleri güçlendiriliyor

TRT Haber'de yer alan habere göre Bakanlık, mağdurların adli süreçte bilgilendirilmesi ve psikososyal destek hizmetlerinden yaralanabilmesi amacıyla ülke genelinde 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurdu.

Müdürlüklerde 803 uzman tarafından destek hizmeti verilmeye başlandı.

Bu yıl adli destek üniteleri de güçlendirilecek.

ŞİDDET EYLEMLERİNİN FAİLLERİNE ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ

Adalet Bakanlığı psikolojik destek kapsamında 400 uzman alımı daha yapacak.

Gelecek yıl yapılacak uzman alımlarıyla bu ünitelerin iki kat artırılması amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, aynı zamanda şiddet eylemlerinin faillerine de öfke kontrolü eğitimi verilmesini sağlıyor.

KADIN CİNAYETLERİ AZALDI

Kadın cinayetlerinin bir önceki yıla göre, yüzde 21 oranında azaldığı kayıtlara geçti.

Bakanlık caydırıcı cezalarla bu oranın aza indirilmesini amaçlıyor.